Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, yetkililer, şirketin Weinstein’ın taciz veya uygunsuz davranışta bulunduğu mağdurlar ve çalışanlarıyla imzaladığı suskunluk anlaşmalarının da geçerli olmadığını açıkladı.



Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Harvey Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

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