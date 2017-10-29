Hasadı zor, verimi düşük susam için destek talebi

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"Ülkemiz susamın yüzde 90’ını yurt dışından ithal ederek karşılıyor. Ülkemizde susam, simit, pasta, börek, helva ve tahinde kullanılmakta. Çok kaliteli susamımız olmasına rağmen, ucuz olmasından dolayı yurt dışından ithalat yoluyla ülkemize girmekte. Çiftçimize daha fazla teşvik ve destek verilse, susam ekimi ülkemizde yaygınlaşacak. Susam, topraklarımızı yormayan bir ürün, ekilmesi çok önemli."