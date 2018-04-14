Beşiktaş'ın kazandığı, Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. galibiyetini alırken puanını 57'ye yükseltti ve liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Sarı-lacivertliler birer maçları eksik Başakşehir'le arasındaki puan farkını da 2'ye indirirken Galatasaray ile aynı puana ulaştı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Muhabirin "Çok koştun bugün" yorumunu değerlendiren milli futbolcu, yorgun olmadığını vurguladı. Hasan Ali'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kazandık, mutluyuz ama son dakikalarda gelen gol sonrasında boşu boşuna gol yemiş olduk. Bu bizi biraz sinirlendirdi, uzun zamandır gol yemiyorduk."

"Önümüzdeki takımların hepsi burada puan kaybetti, zor bir deplasman. Deplasmanda daha iyi oynuyoruz, öyle de bir gerçek var. 2-0'dan sonra birkaç %100'lük pozisyona girdik, golü bulsak, maç kopacak."

"İç sahada Akhisar maçı, kaybettiğimiz bir 3 puan var. Olmasa şu anda bambaşka bir yerde olabilirdik ama geriye bakmanın anlamı yok. Beklediğimiz anı yakalamak için önümüzdeki maçları kazanmamız lazım. Kaybedeceğimiz puan, bizi geride bırakır."