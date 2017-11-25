Hasan Arat EOC yönetim kurulu üyesi seçildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat, bir kez daha Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) yönetim kurulunda yer aldı.

TMOK'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen EOC'nin seçiminde Hasan Arat, 2017-2021 dönemi için yeniden yönetim kurulu üyesi seçildi.

Yönetim kurulunda önceki dönemde başkan vekili olarak görev alan Janez Kocijancic ise yapılan oylamada başkan oldu.

Hasan Arat

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