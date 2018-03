Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'de henüz alt sıralardan kurtulamadıklarını, birçok takımın puanının birbirine çok yakın olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki idman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın bulunduğu noktanın kendilerine yakışmadığını dile getirdi.



İyi oyuna rağmen sonuca ulaşamadıklarını aktaran Çavuşoğlu, son iki maçta galibiyetler aldıklarını, öncesinde de rahat kazanabilecekleri müsabakalar olduğunu ifade etti.



Bu hafta evlerinde oynayacakları Göztepe maçının önemine vurgu yaparak, ligde her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Daha alt sıralardan kurtulmuş değiliz. Birçok takımın puanı birbirine çok yakın. Her maç zordur, her takımın maçı zordur. İnşallah çıkışımızı devam ettireceğiz. Göztepe maçı final niteliğinde. Taraftarımız son haftalarda takımlarına çok önemli destek verdi, böyle de devam etmeliler. Bu durum bizi memnun ediyor. Ama bu hafta aynı birlik beraberliği stadı daha çok doldurarak gösterelim. Herkesi maça davet ediyoruz. Maça gelmeyenleri de burada görmek istiyoruz. Özellikle Başakşehir maçındaki bilinçli ve anlamlı destek önemliydi. Böyle de olması gerekiyor. Kulübün zarar görmemesi gerekiyor. Taraftardan aynı şekilde bu maçta da takımlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu şehrin takımı ve sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu."



Öte yandan turuncu-yeşilli takım, Göztepe ile 18 Mart Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ayak tenisi oynayan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER