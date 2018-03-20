Dün yaşamını yitiren eski Bakan Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Meclis Başkanı Kahraman ile çok sayıda siyasi katıldı.

ANNESİ SEDYEYLE GETİRİLDİ

TBMM'de düzenlenen törene Güzel'in annesi de katıldı. Güzel'e veda etmek isteyen annesi sedyeyle getirildi.

ERDOĞAN: HER ZAMAN MAĞDURLARIN YANINDA YER ALDI

Hasan Celal ağabeyimiz her zaman mağdurların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta, başörtü meselesinde öyle oldu. O özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı bu konudaki, 28 Şubat değil ondan sonraki, 15 Temmuz'da da ortaya çıktı ve dik durdu.

38 YAŞINDA MÜSTEŞAR OLDU

Güzel, Türk siyasi yaşamının renkli simalarındandı. Siyasi çalışmaları sırasında vatandaşları kucaklayarak öpmesiyle, sıcak ilişki kurmasıyla biliniyordu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitiren Güzel, kamuda değişik görevlerde bulunduktan sonra 38 yaşında Başbakanlık Müsteşarı oldu. 1977 yılında kurulan ikinci MC hükümeti sırasında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e danış- manlık yapan Güzel, 1980’den sonra Turgut Özal’ın prensleri arasındaydı. 1986 ara seçiminde Gaziantep’ten ANAP milletvekili olarak parlamentoya giren Güzel, Özal hükü- metlerinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcülüğü, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulundu. 1992’de Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) kurdu. Siyasete ara vermesinin ardından 1994’te Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’ni kurdu ve “Yeni Türkiye” isimli 2 aylık akademik dergiyi yayımlamaya başladı.

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