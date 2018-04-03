Hasan Cemal hakkında karar

Bir internet sitesinde 15 Mayıs 2013'te yayınlanan "Çekilme Günlüğü" başlıklı yazısında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden ancak istinaf mahkemesinin kararı bozması üzerine yeniden yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 1 yıl 6 ay hapis 22 gün cezasına çaptırıldı. Ceza ertelendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Cemal katılmazken; avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Savcı Halil İbrahim Kuş, geçen celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Ancak Sanık Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, müvekkilinin beraatını talep etti.

CEZA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın "Silahlı terör örgütü propagandası yapma" eyleminin sabit olduğunu belirterek sanık Hasan Cemal'i, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın aynı olayla ilgili olarak daha önce İstanbul 22 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını dikkate alarak ceza infazının 3 ay 22 gün hapis cezası üzerinden yapılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaate varıldığını belirterek cezanın ertelenmesine karar verdi.

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