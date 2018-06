Hasan Kızıl’ı engelli hayvanlar için yaptığı yürüteç sayesinde tanıdık. 23 yaşındaki Kızıl, tam bir hayvansever. Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde doğmuş. Lise döneminde ordu için ısıtmalı bot ve görme engelliler için navigasyonlu baston yapmış. Ancak o dönem lisede yaptığı bu çalışmalarına destek bulamayınca okulu terk etmiş. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un haberi...

7 kedisi bir sürü tavuğu, 1 haftalıkken annesi ölen ‘Yağmur’ adında 1 yaşında sıpası var. Hayvanlarla iç içe büyüyen Kızıl, yaşadığı birkaç olaydan sonra engel olarak görülen şeyler üzerine düşünüp, projeler üretmeye ve engelli hayvanların hayatlarına dokunmaya karar vermiş. Yaptığı ilk yürüteci en sevdiği arabasından tasarlamış. Çünkü aniden karşısına çıkan küçük kedi için o an başka malzemesi yokmuş. Masasında duran en sevdiği arabasını kırıp, tekerlerini çıkarıp minik kediye yürüteç yapmış. Yürüteci kediye taktığı an koşması, her yere zıplamaya çalışması onu çok mutlu etmiş. Böylece mutluluk kaynağını bulmuş Kızıl... Başlarda yürüteç yapmak için en sevdiği oyuncaklarını kırsa da zaman içerisinde hurdacılara gidip eski demirler, bisikletler almış. Şu an ise alimünyum borular ve bisiklet tekerleri kullanıyor. Hiçbir zaman özel bir malzemesi olmamış. Bu onu daha da yaratıcı yapmış belli ki... Küçük dostlarına yaptığı yürüteçler hayvanların dünyasını değiştirince bir arkadaşı için 3 boyutlu bir yazıcıyla protez el bile hazırlamış Kızıl. Bu aralar ise iki farklı projesi var. Küçük çocuklar için süper kahraman logolu protezler yapıyor. Böylece çocukların engelleri yok oluyor ve kendilerini süper kahraman gibi hissediyorlar.

Onun hikâyesi, sokak hayvanları için bir şeyler yapmak isteyenlere önemli bir kapı açtı kuşkusuz. İyi tepkiler de alıyor kötü tepkiler de... Ancak, kötü yorumlara kulaklarını kapattığını anlatıyor. Çünkü çalışmalarını seviyor ve bu gibi olumsuz duyguların şeylerin kendisine engel olmasına izin vermek istemiyor.

Elbette hayallerin sınırı yok. Kızıl da ileride bir barınak kurup engelli hayvanlara güzel ortamlar sağlamak istiyor. Daha çok engelli hayvana ve çocuğa ulaşmak için sürprizleri de var. Hayvanseverlere mesajı ise kısa ve net: “Hayvanları çok seviyorum, onlar gerçek dostlar. Bu gezegenin gerçek sahipleri... Onlar olmadan yaşayamam. Bu gezegenin gerçek sahiplerine birkaç demir parçayla protez yapmak benim için çok küçük ama onlar için büyük bir şey. Ben ne yaparsam yapayım her zaman az olacaktır. Toprağın bu tarafındayken elimizden geleni yapalım.”