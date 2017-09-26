Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Hasan Onat, bugün Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olacak. Peki, Hasan Onat kimdir? İşte Hasan Onat'ın hayat hikayesi...
HASAN ONAT KİMDİR?
Hasan Onat, 1957 tarihinde Çankırı'nın Eldivan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Eldivan'da tamamlayan Onat, ortaokul ve liseyi Yozgat'ta okudu. 1974 tarihibde Yozgat Lisesi'nden mezun olan Onat, 1979'da Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra aynı fakültede İslam Mezhepleri Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi.
1 Kasım 1981 - 1 Mart 1982 tarihleri arsında kısa dönem askerlik görevini tamamladı. "Emeviler Devri Şii Hareketleri" isimli teziyle, 1986'da "Doktor" ünvanını aldı. 1987’de yardımcı doçent, 1989 tarihinde "Doçent" , 5 Ağustos 1995'te de Profesör oldu.
1993 yılında, Londra ve Manchester'de, sahası ile ilgili araştırmalar yaptı. 1994 yılında Roma Gregoriana Üniversitesi Misiology Fakültesi'nde, misafir öğretim üyesi olarak dersler ve seminerler verdi.
17 Ağustos 1999 - 16 Ağustos 2002 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanlığını yaptı.
Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’inde İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekte ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve Günümüz İslâm Dünyâsında Dinî Akımlar derslerini okutmaktadır.
Evli ve iki çocuk babası olan Hasan Onat, İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.
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