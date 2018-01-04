Levent Şahin ve Taffarel'den sonra Hasan Şaş ve Ümit Davala da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı oldu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada;

"Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır. " denildi.

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