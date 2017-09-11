Hasan Şaş: "Selçuk'a haksızlık yapılıyor"

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Hasan Şaş, 2 puan bırakılan Antalyaspor deplasmanının ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"BELHANDA'NIN ÇIKIP, NDIAYE'NİN 10 NUMARAYA GEÇMESİ GEREKİRDİ"

Dünkü karşılaşmada Tudor'un oyuncu değişiklikleriyle ilgili konuşan Hasan Şaş, "NDiaye'nin çıkışı güzel olmadı. Onun yerine Belhanda'nın çıkması gerekirdi. Selçuk orta sahaya çekildikten sonra 10 numara pozisyonuna NDiaye'nin alınması daha iyi olurdu. Dünkü maçta Gomis ileri uçta çok yalnız kaldı. Orta sahada daha çok koşan NDiaye'nin Gomis'in arkasına gelmesi daha iyi olabilirdi" dedi.

"SELÇUK'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Sezon başından itibaren eleştiri oklarının hedefinde olan Selçuk İnan ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şaş, "Selçuk'un burada 7. senesi. Bu çocuk burada şampiyonluklar kazandı. Bence Selçuk'a haksızlık yapılıyor. Kötü oynayabilir. Zamanında yanında Melo gibi bir adam vardı. Selçuk daha özgür oynuyordu. Şimdi ise tek başına kaldı" açıklamasında bulundu.