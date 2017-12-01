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Kendileri döneminde neslin başarılı olduğunu ve bu başarının da Türk futboluna yansıdığını ifade eden Şaş şunları söyledi:

"Bizim 96-2000 yılı, 2000 yılının getirdiği iki tane Avrupa kupası. Ben yeteneğe bağlıyorum bunu. Bizim dönemimizdeki oyuncular çok kaliteliydi ve hocaların elinde 20 tane kaliteli Türk oyuncular vardı. Bunu çok iyi kullandılar."