Kays el Gazali liderliğindeki Esaib Ehli Hak tarafından yapılan açıklamada, "Washington, ilk önce uluslararası arenadaki güvenini kaybedip, verdiği bu kararla kirli siyasetinin bedelini ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrı yapılan açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği hakkında gerekli icraatların yerine getirilmesi istenidi.

AA'nın aktardığına göre açıklamada, ABD'nin bu kararı Irak'ın iç işlerine müdahale şeklinde nitelendirilip, Irak merkezi hükümetinin de bu konuda net bir tavır sergilemesi talep edildi.

ABD Kongresi, birkaç gün önce Haşdi Şabi'ye bağlı Esaib Ehlil Hak'ın yanı sıra Nuceba ve Irak Hizbullahı unsurlarının da terör listesine aldığını duyurmuştu.

Irak Meclis'i, Kasım 2016 tarihinde oy çokluğuyla Haşdi Şabi'ye yasal bir statü kazandırıp, başbakanlık bünyesine almıştı. Haşdi Şabi içerisinde farklı çok sayıda silahlı grup yer alıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER