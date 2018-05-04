Hasibe Eren Beyaz Show'a konuk olarak çıkacak. Sosyal medya da şimdiden konuşulan isim Hasibe Eren kimdir? Hasibe Eren kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...
HASİBE EREN KİMDİR?
Hasibe Özlem Eren 6 Haziran 1975 tarihinde doğdu. Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü bitirdi. 2010 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.
1996'da Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisi ile ünlendi. 1996'dan bu yana, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk eğitim biriminde görev yapmaktadır.
Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı. Ayrıca,bu filmde Ece Hakim'e ve Azra Akın'a, Babam ve Oğlum filminde ise, Ege Tanman'a oyuncu koçluğu yaptı. 2006'da Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü üstlendi. 2007 ve 2008'de de aynı rolü oynadı.
24'ün aktüalite programı Bir Zamanlar Türkiye ile 2008'de televizyon sunuculuğuna adım attı. 2010-2011 yılları arası TRT 1'de yayınlanan Yerden Yüksek adlı dizide Gülizar rolünü canlandırmıştır.2011-2014 yılları arası Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Gülistan rolünü oynamıştır.
Rol aldığı bazı oyunlar
Arzunun Onda Dokuzu
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Rumuz Goncagül
Yeditepeli Aşk
Filmografi
Kara Bela Kudret'in karısı 2015
Pazarları Hiç Sevmem Reyhan 2012
Yalan Dünya Gülistan 2011-2014
Yerden Yüksek Gülizar 2010
Adab-ı Muaşeret
Anlat İstanbul
Kıskanmak 2009
Usta Hilal 2008
Avrupa Yakası Makbule Kıral 2006-2009
Yağmur Zamanı Turna 2004
Oyuncak Fabrikası 2003
Kibar Ana 2002
Canım Kocacığım 2002
Aşk Meydan Savaşı İclal 2002
Şaşı Felek Çıkmazı Nurşim 2000
Sıdıka Sıdıka Saka 1997
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