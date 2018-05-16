2001 yılından sonra yurt dışındaki bazı hapishanelerde yapılan işkencelere Haspel'in adının karışmış olmasının Senatoda işleri zora sokacağı dile getirilmiş, Haspel'in Senatoda onay alamayabileceği endişesini dile getiren yetkililer karşısında Trump'ın adayının "eğer yardımı olacaksa adaylığımı hemen geri çekebilirim" dediği iddia edilmişti.

ABD Senatosunda 51'e 49 üstünlüğü bulunan Cumhuriyetçilerin fire vermemesi halinde Haspel'in onay almasının beklendiği kaydedilmişti, ajansların son dakika olarak duyurduğu haberde, Senato'nun Haspel'in adaylığını 'işkence geçmişine' rağmen onayladıkları açıklandı.

Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi, teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu olmuştu.

Haspel'e her zaman destek olan Trump, Twitter hesabından "CIA Direktörü için son derece saygın adayım Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye istemiyorlar, çünkü kendisi Teröristlere karşı çok sert biri. Kazan Gina!" demişti.

Haspel, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtlayan Haspel, işkence soruları karşısında da söz vererek, "Şahsi taahhüdümü ortaya koyarak şunu söyleyebilirim ki benim yönetimim altında CIA, bir daha bu tür bir tutuklama ve sorgulama programına dönmeyecektir." şeklinde vaatte bulunmuştu.

Haspel'in kariyerine ilişkin CIA tarafından paylaşılan bilgilerde, Haspel'in Türkçeye akıcı derecede hakimiyet sağladığı da belirtilirken, Haspel'in 2000 yılında da Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor. Türkçeyi burada öğrendiği belirtilen Haspel'in bu sebeple kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtiliyor.

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