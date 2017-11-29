Hasta çocuklarının masrafları için sarma saran anneler: Meleğimiz oldunuz

Haziran ayında Facebook üzerinden bir araya gelen İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’dan 4 anne, internet üzerinden sattıkları sarmalarla serebral palsi hastası çocuklarının fizik tedavi, ilaç, alet ve ameliyat masraflarını karşıladı. Son bir engele takıldığını söyleyen Ankaralı anne Bilnur Aydın’a, kızı Ecrin’in ameliyatı ve sonrasındaki tedavisi için 45 bin lira masraf çıktı. Ankaragücü, ameliyatı karşılama sözü verdi. HABERTÜRK’ün haberinden sonra çocuklarının ve kendilerinin hayatının değiştiğini ifade eden anneler, kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubuna Gazete Habertürk'ten muhabirimiz Fatmanur Boylu’yu da dahil etti.

ECRİN’İN MASRAFLARI ANKARAGÜCÜ’NDEN

Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Bilnur Aydın’ın kızı Ecrin’in ameliyat masrafını üstleneceklerini açıkladı. Yiğiner, “Aile bugün ziyaretimize gelecek, görüşeceğiz. Kızımız Ecrin’in 25 bin TL’lik ameliyat masrafı için elimizden

geleni yapacağız” dedi. Anne Bilnur Aydın, “Kızım Ecrin’in bir sürü ihtiyacı vardı ancak hiçbirini karşılayabilecek gücümüz yoktu. Sarma haberimiz çıktıktan sonra vitaminlerini, korsesini, kol cihazını, hasta yatağını aldık. Kızımın acilen skolyoz ameliyatı olması lazım. Yoksa bütün organları zarar görecek. Ameliyat için gerekli 25 bin lirayı Ankaragücü üstlendi. Ameliyat sonrası tedaviler için de 20 bin lira lazımdı. Onu da sarma satarak biriktirdiğimiz parayla karşılayacağız” dedi.

‘HEPSİNİ SARMA PARASIYLA ALDIK’

İzmirli anne Neslihan Akın, oğlunun vitaminlerini almak için başladığı sarma satışının büyüdüğünü belirterek, “Vitaminler sayesinde oğlumun algıları açıldı. Kelimeleri çıkarmaya başladı. Yurtdışından alınması gereken ilaçlarımızı aldık. Yarın, ayakta durması için gereken cihaz evimize gelecek. Hepsini sarma parasıyla hallettik” diye konuştu. Antalyalı anne Semra Sönmez de, Habertürk’ün haberi sonrasında siparişlerin arttığını ve devamlılığın sağlandığını söyledi.

‘DERNEKLER YARDIMIMIZA KOŞTU’

İstanbullu Mustafa Kemal’in annesi Kamuran Çelik, şunları dedi: “Haber yapılmadan önce yakın çevremizden küçük siparişler

alıyorduk. Şimdi şehir dışından sipariş almaya başladık. Bazı kişiler de arayarak bağış usulü istiyor. Biz sarmaları onların istedikleri yerlere götürüyoruz. Oğlumun yurtdışından 1 yıllık ilaçlarını aldım. Didim’de İngilizler tarafından kurulan Help in Hands Derneği 10 bin TL tutarındaki kas gevşetme ve botoks ameliyatımızı karşıladı. Özel fizik tedavi seanslarını yaptık.”