Trabzon'da 48 yaşındaki A.G. adlı kadın, uzun süre beklediği gerekçesiyle tartıştığı kadın doktor F.Y.'nin kendisini darp ettiğini ve eşarpla boğmaya çalıştığını öne sürerek şikayetçi oldu. Doktor F.Y. ise kadını darp etmediğini, kendisine "geri zekalı" diyerek hakaret ettiği için ‘beyaz kod' verip polis çağırdığını söyledi. F.Y. "Kaçmaya başladığı için peşinden koştum. Eşarbından tuttum. Halen kaçmaya devam ettiği için eşarp boynunu sıkmış olabilir" dedi. Olay tarafların karşılıklı şikayetiyle adliyeye taşındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre olay Fatih Devlet Hastanesi'nde geçen ay yaşandı. Trabzon'da bir kamu kurumunda yönetici olarak çalışan A.G. adlı kadın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti. İddiaya göre uzun süre sıra bekleyen A.G. odasına girdiği doktora daha ne kadar bekleyeceklerini sordu. Doktor F.Y. de sekreter olmadığı için işlem yapamadığını söyledi. A.G.'nin iddiasına göre daha sonra sinirli bir şekilde koridora çıkıp "Burada bir sorun mu var?" diyen doktor "Yarım saattir bekliyoruz, siz içeri kimseyi almıyorsunuz" yanıtı üzerine ilaç ve rapor vermeyeceğini söyledi. A.G. "Sizden rapor da istemiyorum ilaç da. Başka doktora gidiyorum" demesi üzerine doktor F.Y.'nin üzerine saldırıp kendisini yere düşürdüğünü öne sürdü. A.G. "Başımdaki eşarbımla boğazımı sıktı ve nefessiz kaldım. Çevredeki hastalar ve yakınları beni zorla da olsa doktorun elinden kurtardı" diyerek şikayetçi oldu.



"BANA 'GERİ ZEKALI' DEDİ"

Suçlamaları reddeden doktor F.Y. de A.G.'den şikayetçi olarak ifadesinde şunları anlattı:

"Odamın önündeki hastalarıma ‘kusura bakmayın, şu an sekreterim yok, o yüzden işlem yapamıyorum' dedim. Bu sırada A.G. ‘Niye? Sekreteriniz nerede ki!' dedi. Kendisine ‘Şu an başka bir odada, işi var' dedim. İşler aksamasın diye başka bir sekreter alarak muayeneye başladım. A.G.'nin koridorda ‘Sıramız gelmiyor' diye hastalarımı galeyana getirecek şekilde davranması üzerine, odamın kapısını açtım ve ‘Bir sıkıntı mı var?' diye sordum. ‘Evet, bir sıkıntı var. Biz çok bekledik' diye söylenmeye başladı. Bunun üzerine ben ‘Reçetenizi başka bir doktora yazdırabilirsiniz, ben yazmayacağım' dedim. Sinirli bir şekilde bağırarak ‘Ben zaten bir daha sana gelmem, raporumu yazdırmam' diye söylenerek koridor boyunca yürümeye başladı. Bana ‘Geri zekâlı' diye bağırdı. Bunun üzerine ‘Polis çağırın' diye seslendim. ‘Beyaz kod' verdim."



"EŞARP BOYNUNU SIKMIŞ OLABİLİR"

A.G.'nin kaçmaya başladığını söyleyen doktor F.Y. "Arkasından ‘bekle gitme' diye seslendim, peşinden koştum. Eşarbından tuttum. Halen kaçmaya devam ettiği için eşarp boynunu sıkmış olabilir. Kesinlikle darp etmedim. Kaçmasın diye tuttum. Bana hakaret ettiği için şikâyetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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