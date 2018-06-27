Antalya'nın Manavgat ilçesinde karton kutu içerisinde getirilerek yol kenarına bırakılan çoğunluğu hasta ve sakat 25 tavşanın 7 tanesi ölürken 18 tanesine barınak sahip çıktı.
Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına getirilen tavşanlar, bakımlarının yapılmasının ardından Antalya’ya götürülerek Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
İHA'nın haberine göre, Manavgat’ta çoğunluğu hasta ve sakat olan 25 tane tavşan kimliği belirsiz kişiler tarafından yol kenarında kaderiyle baş başa bırakıldı. Sanayi Mahallesi ile Çeltikçi Mahalleleri arasında sulama kanalının kenarında kaderlerine terk edilen tavşanları fark eden Ahmet Çetinkaya isimli vatandaş, bunu yapanların insan olamayacağını belirterek “Kanal boyunda inşaatta çalışan bir arkadaş benim tavşanlarla ilgilendiğimi bildiği için arayarak yol kenarında çok sayıda tavşan olduğunu söyledi. Buraya geldiğimizde tavşanların açlıktan bitap düştüğünü, bazılarının sakat bazılarının da hasta olduğunu gördüm. Birkaç veteriner aradım ama ilgilenen olmadı. Manavgat Belediyesine haber verdik. Hayvan Barınağından görevli göndereceklerini söylediler. Hayvanların 3 tanesi kısa sürede öldü. Tamamının burada ölmemesi için görevlilerin bunları alıp kontrollerini yapmaları gerekiyor” diye konuştu.
Tavşanların bulunduğu yere gelen Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileri tavşanları alıp barınağa götürdü.
Tavşanlardan bir tanesinin barınağa götürülürken 4 tanesi de gece barınakta öldüğünü belirten Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezinde görevli Veteriner Teknikeri Ebru Özden “Kalan 18 tavşan ise ilk tedavilerinin yapılması ve karınlarının doyurulmasının ardından Antalya’da Hayvanat Bahçesine gönderildi. Tavşanların durumu kötü. Hayatta kalabilmeleri için Hayvanat Bahçesinde uzman veterinerler tarafından tedavi edilmeleri gerekiyor” dedi.
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