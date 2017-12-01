Hastaların yüzde 30’u üfürükçüye gidiyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztura, Türkiye’de 750 bin epilepsi hastası bulunduğunu, hastaların yüzde 30’unun muskacı, üfürükçü, cinci gibi kişilere gittiğini söyledi.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; bunun tedavinin gecikmesine ve aksamasına neden olduğunu belirten Öztura, “Epilepsi hastalığı kalp veya akciğer sorunlarından farklı değildir. Hastaların yüzde 60’ı bir ya da iki ilaçla tedavi edilebilir. Dirençli hastalar ise cerrahi tedavi ve pil tedavisi ile sağlığına kavuşabilir. Ancak hasta yakınları ‘Senin içine cin kaçmış’ gibi sözlerle hastaları yanlış yönlendirebiliyor. Toplumun bu konuda daha bilinçli olması gerekiyor” dedi.

Epilepsinin ilk çağlardan beri var olan bir hastalık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Öztura, “Epilepsi, kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğudur. Beyin hücrelerinde geçici anormal bir elektrik aktivitesinin yayılması sonucu ortaya çıkar. Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür. Nöbetleri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte çocukluk ve yaşlılık döneminde daha sık karşılaşılır. Ayaktan tedavi başvuruları içinde baş ağrısından sonra en sık görülen nörolojik hastalıktır. Dünya nüfusunun yüzde 1’ini etkiliyor” dedi.



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Prof. Dr. İbrahim Öztura

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