Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesine gömülen 5 aylık cenin polis ekipleri tarafından çıkarılarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde bulunan bir görgü tanığı polise, "Biri kadın 2 kişi ağacın altına bir şey gömdüler. Halleri oldukça tedirgindi" ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağaç altına elle kazılarak gömülmüş ve üzerine taş konulmuş 5 aylık bir cenine ulaştı.



Polis ekipleri, cenini gömen kadın ve erkeğin yakalanması için çalışmalara başladı. 5 aylık bebek cenini İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER