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Hatta bu hastane yemeklerinin fotoğrafları tüm dünyaya yayılınca herkes doğum yapmak için Japonya'yı seçmeye karar verdi... Pek çok kişi paylaşılan fotoğrafların altına "ben de doğurmak istiyorum" dedi. İşte muhteşem sunumlarıyla o yemekler...

Kızarmış tavuk yanında lahana salatası, kavun salatası, sıcak tofu, havuç salatası, pirinç ve çorba