Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde sıra nedeniyle tartıştığı hastane görevlisi 36 yaşındaki E.G.'ye hakaret ettikleri iddia edilen 40 yaşındaki oyuncu S.M. ile babası 63 yaşındaki O.M. adliyelik oldu. Duruşmada S.M. ile baba O.M. kimseye hakaret etmediklerini savundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, baba O.M.´yi "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı, cezayı da erteledi. Ancak S.M., aynı suçtan 7 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.



DHA'nın haberine göre, Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık S.M. olay tarihinde hasta olan babasını hastaneye götürdüğünü belirterek, "Sırada beklerken önümüze başkası geçince, oradaki görevli ile tartıştık. Ancak kendisine hakaret etmedim. O da bana karşı `Yürü git, yapmıyorum´ gibi laflar söyledi. Ben de `Yapmak zorundasın!´ dedim. Başka hakaretvari sözler söylemedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



BABA: BENİ DAHA DA HASTA HALE GETİRDİLER



Baba O.M. de olay günü rahatsız olduğu için kızıyla hastaneye gittiklerini belirterek, "Ben kalp krizi geçirdim ve stent takıldı. Biz kontrol için hastaneye geldik. Elimizdeki sonuçlara bakıldığında prostat kanseri olabileceğimi ve tekrar kan ve idrar tahlili vermemi istediler. Bende Alzheimer başlangıcı ve prostat kanseri olduğum da sonuçlardan beli oldu. Kalp doktorum bana antidepresan ilacı verdi. Tüm bu rahatsızlıklarımdan dolayı ayakta durmakta zorluk çekiyordum. Ben oturdum ve kızım sıra almak için gitti. Ben kızımın sesini duyarak yanına gittim, bağırarak 'Ne yapıyorsunuz kıza, işinizi yapın, utanmıyor musunuz 40 yıldır devlet memuruyum böyle bir şey görmedim. Hastayım 65 yaşındayım. Siz nasıl insanlarsınız?' dedim. Şikayetçinin yanındaki şef olduğunu belirten adam bana 'Dayı yürü git elimizden bir kaza çıkmasın' dedi ve güvenliği çağırdı. Güvenlik gelen kadar adam bana hakaret etmeye devam etti. Bu gerginlik ve hakaretler sonucunda fenalaşmaya başladım. Bu sırada güvenlik kalbime bastırarak tartakladı. Beni daha da hasta hale getirdiler. Tansiyonum yükseldi. Ben bir odada dinlenirken kızım gidip işlemlerimizi yaptırdı ve hastaneden ayrıldık. Bize bunları yaşatan şahıslardan şikayetçiyim. Biz oradaki görevliye hakaret etmedik. Bu konudaki suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.



"DAYINIZA MI GÜVENİYORSUNUZ?"



Hastane personeli müşteki E.G. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek olay gününü şöyle anlattı:



"Biz üç kişi yan yana çalışıyoruz. Ben ortadaki bilgisayarda çalışırım. Diğer arkadaşım da B.S.´dir. S.M., B.S. Bey´in sırasındaymış. Kan alınan tüpler cihaza verilir ancak o anda cihazda bir problem çıkmış. B.S. de makinaya bakmaya gitti. Ben de sıradaki hastayı alıyordum. S.M. Hanım birden bağırmaya başladı; `Sırada ben vardım, diyerek hakaret etti. Hem bağırıyor, hem de cama vuruyordu. Ben de neden bağırdığını sordum. Birden ortalık karıştı. O sırada B.S. gelerek olaya müdahale etti. S.M. Hanım o esnada saçımı tutmaya çalıştı. Ben de kendisini ittim. Hastasının acil olduğunu, sırada kendisinin olduğunu, neden kendisinin alınmadığını bağırıyordu. `Dayınıza mı güveniyorsunuz?´ dedi." Duruşmada tanık olarak dinlenen B.S. de olay günü sanıkların söylediği hakaretleri duyduğunu söyledi.



BABA HAKKINDAKİ CEZA ERTELENDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık O.M.´yi "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışı, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğundan sanık O.M. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.



SANIK S.M. 7 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI



Sanık S.M. de aynı suçtan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, S.M. hakkında daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden cezayı ertelemedi. Mahkeme, sanığa verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın suçun işlenmesindeki özelliklere sanığın sosyal ve ekonomik durumunu da dikkate alarak S.M.´yi 7 bin TL adli para cezasına çarptırdı.



İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianameye göre 26 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: O.M. ile kızı S.M., Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne gitti. Hastanenin kan alma biriminde veri giriş elemanı olarak çalışan E.G. başka hastaların işlemlerini yaptığı sırada S.M. sıranın kendilerinde olduğunu ileri sürerek tartışmaya başladı. S.M., E.G.´ye "Yapacaksın lan, seni buraya dayın mı oturttu,... siz kimsiniz?...." diye konuştu. Bu sırada araya giren baba O.M. de E.G.´ye hakaret etti. E.G.´nin şikayeti üzerine O.M ile S.M. hakkında "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1´er yıldan 2´şer yıla kadar hapsi isteniyordu.

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