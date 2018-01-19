Şahin, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt verdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "15 yaş altı gebeliklerde kanunen bildirmek zorunlu. 15 yaş üstü, 18 yaş gebeliklerde ise eğer cebir şiddet ve başka türlü baskılar varsa bildirilmesi zorunlu, diğerleri şikayete tabi. Bizim bu verdiğimiz karar bir idari karardır. Bölge idare mahkemesi bu kararı inceliyor. Ordan çıkan neticeye göre hukuki bir nitelik kazanacaktır. Ya bizim kararımız onanacaktır, ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır.

Bu konuyla ilgili zaten Cumhuriyet Başsavcılığımız re'sen bunun memur yargılaması hukukuna tabi olmadığını düşünerek Ekim ayında soruşturma açmış durumda. Yargı zaten harekete geçmiştir. Kamuoyunda şöyle bir algı oluşmasın; takibi yapılmıyor, peşi bırakılıyor. Dosyalarına baktığınızda arkadaşlarlar gerçekten gayretle görevlerini yapmaya çalışmışlar. Bir takım eksikler var ise bunun değerlendirmesi yapılır. Konu bundan ibarettir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmedi. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

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