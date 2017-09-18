Sivas'ta yaşayan 37 yaşındaki Sevda Çetinkaya, sol bacağındaki enfeksiyon yüzünden hastanede yatıyordu. Hastanede yangın çıkması üzerine odasından taşınırken yere düşürülen talihsiz kadın, sağ bacağındaki disk kapağının kayması sonucu yatağa mahkum oldu.

"9 AYDIR KIMILDAYAMIYORUM"

Bacağı defalarca alçıya alınan ve kapalı ameliyat uygulanmasına rağmen iyileşemeyen iki çocuk annesi Sevda Çetinkaya, Haberturk.com Whatsapp hattı aracılığıyla iletişime geçerek, çok zor durumda olduğunu, tedavi olmak istediğini söyledi.

9 aydır kımıldayamadığını, aşırı kilosu yüzünden de ameliyat edilemediğini vurgulayan Çetinkaya, "5 ay önce 160 kiloydum. Ortopedi doktorum kilo vermeden ameliyat yapılamayacağını söyledi. Mide ameliyatı olmak için hastaneye başvurdum. Mide ameliyatından bir sonraki gün yürümem gerekiyormuş ama yerimden kalkamadığım için o ameliyat da yapılamadı. Hiç hareket etmeden yatıyorum, kilo veremiyorum. Hareketsiz yattığım için bacaklarımda da şişme meydana geldi. Biri 5 diğeri 10 yaşında iki çocuğum, bir de zihinsel özürlü kardeşim var. Hiçbir şey yapamıyorum. Tekerlekli sandalye istedim onu bile vermediler; bana yardım edin, tedavi olmak istiyorum" dedi.

"VALİLİĞE, BELEDİYEYE GİTTİK, YARDIMCI OLACAKLARINI SÖYLEDİLER AMA..."

Evde banyoda düştükten sonra sol dizkapağında sorun meydana geldiğini, ardından oluşan enfeksiyon yüzünden de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yatırıldığını vurgulayan Sevda Çetinkaya, "9 aydır evde yatıyorum. Valiliğe gittik, belediyeye gittik yardımcı olacaklarını söylediler ama hiçkimse birşey yapmıyor" açıklamasında bulundu.

Eşinin asgari ücretle çalıştığını söyleyen Çetinkaya, "Bize eşim bakıyor, bir hafta gece bir hafta gündüz çalışıyor. Çok zorlanıyoruz, yardıma muhtacım" dedi.