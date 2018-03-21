Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre 24 yaşındaki İ. H. T., gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra komaya girdi. Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs burada tedavi altına alındı.

İHA'nın aktardığına göre, sabah saatlerinde kendine gelen şahıs, çıplak bir halde hastaneden kaçarak çıplak halde 500 metre ilerideki AVM'ye gitti. AVM'nin bahçesine giren şahıs, görevli polisler tarafından yakalandı.

Polis ekipleri, çok geçmeden şahsın hastaneden kaçtığını öğrendi. AVM'den getirilen bir pantolon giydirilen şahıs, polisler tarafından araca konularak yeniden hastaneye götürüldü.

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