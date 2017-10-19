Hatay'da bir hastanenin acil servisine motosikletiyle giren şahıs, hastane görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya sayfası Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne atıfta bulunarak "Hatay'da bir amcamız yoğun bakıma motosiklet ile girmiş. Suyunuza ne karıştırıyorsunuz sayın belediye?" ifadeleriyle olayı mizaha çevirirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya sayfasından da "En az Adana insanı kadar çılgınız" şeklinde cevap geldi.

HASTANEYE MOTOSİKLETİYLE GİRDİ

İHA'nın haberine göre Antakya'da bir hastanenin acil servisine motosikletiyle giren vatandaş, sosyal medyada mizah konusu oldu.

Hastane görevlilerince motosikletiyle birlikte dışarı çıkartılması konusunda uyarılan vatandaş, başka vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenerek sosyal medyaya servis edildi.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VİDEOYU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI



Görüntülerin yayılması üzerine devreye giren Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Twittter sayfası yöneticileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek "Hatay'da bir amcamız yoğun bakıma motosiklet ile girmiş. Suyunuza ne karıştırıyorsunuz sayın belediye?" şeklinde atıfta bulundu.

— Adana Büyükşehir Bld (@Adana_Bld) October 18, 2017

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VİDEOYA YORUM YAPMAKTA GECİKMEDİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter yöneticileri tarafından ise Adana Büyükşehir Belediyesi'ne "En az Adana insanı kadar çılgınız" ifadeleriyle cevap verildi.

Her iki belediyenin karşılıklı mizah paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.





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