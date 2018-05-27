Kocaeli'ni etkisini altına alan sağanak yağmur sonrası oluşan sel ve su baskınları kentin birçok noktasında hasara neden oldu. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı kentte, Derince Eğitim Araştırma Hastanesin'in bodrum katlarını da su bastı.

Sabah sularla dolan hastanenin bodrum katlarında servislerde tedavi gören hastalar, sedyelere alınarak diğer servislere taşındı. Hastane görevlileri ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile hastaneden çıkarılan hastaların taşınma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Konu hakkında açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, bodrum katta yaşanan su baskını sonucu 7-8 hastanın başka servislere taşındığını ve suların tahliye edildiğini söyledi.

Öte yandan, gün içerisinde aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle birçok noktada olumsuzluklar yaşandı. Sağanak yağmurun getirdiği sel suları ile caddeler sular altında kalırken, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

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