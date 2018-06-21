AK Parti'nin Hatay milletvekili aday listesi merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan aday listesi ile beraber Hatay milletvekili adayları belli oldu. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kesinleşmiş Hatay AK Parti milletvekili aday listesi…
HATAY AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018
|
S. NO
|
ADI
|
ADALET VE
SOYADI
|
KALKINMA PARTİSİ
ÖĞRENİM
|
MESLEĞİ
|
1
|
HACI BAYRAM
|
TÜRKOĞLU
|
YÜKSEK
|
ECZACI
|
2
|
HÜSEYİN
|
YAYMAN
|
YÜKSEK
|
SERBEST/ÖZEL
|
3
|
ABDULKADİR
|
ÖZEL
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
4
|
HÜSEYİN
|
ŞANVERDİ
|
YÜKSEK
|
YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
|
5
|
SABAHAT
|
ÖZGÜRSOY ÇELİK
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
6
|
ABDÜLKERİM
|
GÜVEN
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
7
|
KUDRET
|
ARTAN
|
ORTA
|
SERBEST/ÖZEL
|
8
|
CENGİZ
|
YILDIZ
|
YÜKSEK
|
MALİ MÜŞAVİR
|
9
|
CEMİLE
|
TUNA
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
10
|
ECRİN NAZLI
|
İNAN
|
ORTA
|
ÖĞRENCİ
|
11
|
OSMAN
|
UZAN
|
ORTA
|
SERBEST/ÖZEL
AK Parti Hatay milletvekili adayları İskenderun’da tanıtıldı
24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri için AK Parti Hatay milletvekili adayları Hatay’ın İskenderun ilçesinde tanıtıldı. Sırasıyla Erzin, Dörtyol, Payas’ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tanıtım toplantılarından sonra AK Parti İskenderun ilçe Başkanlığına gelerek ziyarette bulunan milletvekili adaylarının, parti salonunda toplanan partililere tanıtımı yapıldı.
Partililerin de yoğun katılım gösterdiği tanıtım toplantısında, AK Parti’nin ve Türkiye’nin bu seçimden yine başarıyla çıkacağını belirten AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Beyazıt Bestami Bilgili, “Gece gündüz demeden mücadele edeceğiz, durmayacağız, yorulmayacağız, hep birlikte daha güçlü olacağız” dedi.
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirtti.
Başkan Seyfi Dingil konuşmasında, “Teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah seçimden yine başarılı bir şekilde çıkarak 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan seçeceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok. Ülke genelinde olduğu gibi İskenderun’da da seçimden zaferle çıkacağız. Tüm milletvekili aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından milletvekili adayları partilileri selamladıktan sonra İskenderun’dan ayrıldılar.
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