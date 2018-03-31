FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde 20 sayı farkla 74-54 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan Reyer Venezia’ya Venedik’te önceki gece oynanan maçta 23 sayıyla 80-57 kaybederek elenen Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne gondol gezisi yaramadı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre ilk maçı 20 sayı farkla kazanan ve rövanş için büyük avantaj yakalayan Lacivert-Beyazlılar, İtalya’nın Venedik kentindeki rövanş mücadelesini fırsat bilerek maçtan bir gün önce gondola binerek deniz üzerinden tarihi ve turistik güzellikleriyle ünlü şehri dolaştılar ve bu sayede moral depoladılar.

Ancak bu moral gezisi bir anlamda ters tepti ve Hataylı oyuncular ilk maçtaki büyük farkın getirisiyle bir nevi ‘turistik gezi’ olarak gördükleri mücadelede açık bir motivasyon sorunu yaşayıp Reyer Venezia karşısında varlık gösteremedi. Temsilcimiz bir ara 34 sayı geriye düştüğü, tel tel döküldüğü mücadeleyi 23 sayıyla kaybedip büyük hayal kırıklığı yaşattı.