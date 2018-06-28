Anestezi uzmanı ölü bulundu

Hatay’da, İskenderun Yeni Devlet Hastanesi’nde anestezi uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Cesur, kendine yüksek doz anestezik ilaç enjekte ederek intihar etti. Cesur’un cansız bedeninin yanında, biri yarı dolu 3 enjektör bulundu. Cesur, kendine anestezik ilaç enjekte ederek intihar eden ilk anestezist değil. Stajyerlerden uzman doktorlara kadar pek çok kişinin basit bir ağrı kesici kullanır gibi anestezik ilaç kullandığına dair iddialar var.

Zor koşullarda çok uzun saatler çalışan teknisyen ve uzmanların strese ve aşırı çalışmaya bağlı ağrılarını dindirmek için bu yola başvurduğu öne sürülüyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anadalı Başkanı, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Ömer Kurtipek, ilaçların kontrolünün yapılması gerektiğini belirterek “İntihar, kaçak kullanım ya da artan ilaç dozlarının biriktirilmesi sonucu olmuş olabilir. Çalışma şartlarının ağırlığı intihara neden olabilir” dedi.

3 YILDA 6'NCI UZMAN

- 2015’te, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde 21 yaşındaki acil sağlık teknisyeni Süleyman Yağaç,

- 2016’da, Şanlıurfa’da 30 yaşındaki anestezi teknisyeni Enver Günbayi,

- 2016’da, İstanbul Kadıköy’de özel bir hastanede anestezi teknikeri 25 yaşındaki Vildan Kalender Artan,

- 2017’de, Diyarbakır’da özel bir hastanede hemşire 24 yaşındaki Saliha Hacıoğlu,

- 2018’in şubat ayında, Kars Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü’nde öğrenim gören 2’nci sınıf öğrencisi M.E.K. öldü.