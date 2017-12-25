Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 yaşındaki kızı ile boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gökhan Y., eski eşini nitelikli öldürme suçundan müebbet, öz kızını canice öldürmek suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İHA'nın haberine göre, İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Y. hazır bulundu. Mahkemede maktullerin avukatları olayın planlı bir şekilde yapıldığını belirterek, "Geceden araç kiralayarak ilçeye gelmiş, sabahı beklemiş, kapıyı çalmamış birilerin açmasını beklemiş. Eski eşi Esra'yı öldürmüş, bıçak kırılmış ve yeni bir bıçak alarak bu defa kızını öldürmüş. Planlı bir şekilde canavarca bir hisle taammüden öldürme eylemini gerçekleştirmiş. Olayı tüm ayrıntılarıyla anlatan biri nasıl hatırlamıyor. Ağırlaştırılmış müebbet cezası istiyoruz" dediler.
Mahkeme başkanının 'son sözün nedir' sorusuna sanık Y., "Çok pişmanım. Vereceğiniz cezaya razıyım" dedi. Gökhan Y., eski eşini nitelikli öldürme suçundan müebbet, öz kızını canice öldürmek suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
"HUKUKUN VE KADIN EMEĞİNİN ZAFERİDİR"
Mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan avukatlar Alper Ermisket ve Mehtap Sert, "Oy birliğiyle müebbet hapis cezası verildi. Hukukun ve kadın emeğinin bir zaferidir. Mahkeme, takım elbise giymiş, 'pişmanım' sözlerini dikkate almadan, en ağır cezayla cezalandırılmasına karar verdi. Cinayetlerinin son bulmasını istiyor, mahkeme heyetini ve savcıyı tebrik ediyoruz" diyerek, mahkemenin verdiği karardan dolayı memnun olduklarını belirttiler.
'Biz de yaşamıyoruz. Bizi de öldürdü' diyerek gözyaşı döken anneanne Ayla Yalçın, "Ağırlaştırılmış cezalar bunlara verilecek ki, bir daha böyle şeyler yapamasınlar. Korksunlar. Allah'ın verdiği canı kimse alamaz. Yazıktır günahtır. Analar onlar için mi büyütüyor, besliyor ciğerlerimizi yakmak için mi? Yaşamıyorum bizleri de mahvetti" diyerek mahkeme heyetine karardan dolayı teşekkür etti.
Geçen Mart ayında İskenderun ilçesinde meydana gelen olayda eşi Esra Y. ve beş yaşındaki kızı Beren'in boğazlarını keserek öldüren eski koca Gökhan Y., bıçakla kendine de zarar vermişti.
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