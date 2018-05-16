Hatay’da 16 aylıkken nadir görülen bir hastalık nedeniyle kafatası çevresi büyüyen Zeynep Nuran, başarılı bir ameliyat sonrasında eski sağlığına kavuştu.

İHA'nın haberine göre; Hatay’ın Antakya ilçesinde baba Orhan Bayraktar ve anne Emine Bayraktar, 16 aylık kızları Zeynep Nuran’ın kafatasındaki büyümeden dolayı özel bir hastaneye başvurdu.

Doç. Dr. Ahmet Duymaz ve ekibi tarafından yapılan incelemeler sonucunda Zeynep Nuran’a kompleks kraniosinostoz adı verilen kafatası şekil bozukluğu hastalığı tanısını konuldu. Doç. Dr. Ahmet Duymaz, hastalık nedeniyle minik Zeynep'in yaklaşık 10 aydır kafa çevresinin büyüdüğünü söyledi.

3 boyutlu görüntüleme yöntemi ile normal bir bebekte olması gereken kafatası ölçüleri çıkarıldıktan sonra ameliyat edilen Zeynep Nuran’ın hızla iyileşerek kafatasındaki büyümenin durduğu ve iyileşme sürecine girildiği belirtildi. Doç. Dr. Duymaz, hastalığa ilişkin şu bilgileri aktardı: "2 bin 500, 3 bin canlı doğumda bir görülüyor bu hastalık. Minik Zeynep'te gördüğümüz olgu bunların içerisinde en nadir olanı yani Allah'a şükür ki bu hastalıkta bir sendrom yok. Yapılan bütün tetkiklerden kraniosinostoz dışında herhangi anormallik, herhangi bir problem kesinlikle iletilmedi. Çocuğun bilinci ve zeka gelişiminde herhangi bir problem şu ana kadar tespit edilmedi, herhangi bir problem görülmedi. Kliniğimizde benzer olgular yaptık fakat bu daha nadir olduğu için bu ilk diyebiliriz."

Baba Orhan Bayraktar, tedavi sonrasında doktorlara teşekkür ederek şunları söyledi: “Bizim çocuğun başında hafif bir şişlik fark ettik. Allah'a şükürler olsun güzel bir çocuk. Hocamızdan da Allah razı olsun, bize yardımcı oldu. Ona çok çok teşekkür ederiz. Yardımcı olan hocalarımıza da çok teşekkür ederim.”

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