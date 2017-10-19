Hatay'da karakola taciz ateşi

AA'nın haberine göre, Hatay'ın Samandağı ilçesine bağlı Çevlik Mahallesi'nde yer alan karakola, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Karakoldaki birliklerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçarken, herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.
HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, taciz ateşi açılmasının ardınrdan başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin omzundan yaralandığı billidirildi. Valiliğin açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:
"19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 18.45´te ilimiz Samandağ İlçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan Sahil Güvenlik Karakol binasına bölücü terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahıs veya şahıslarca taciz ateşi açılmıştır. Güvenlik birimlerimizin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçmışlardır. Saldırı neticesinde herhangi bir güvenlik görevlimiz veya vatandaşımız zarar görmemiştir. Kaçan saldırganlar ile Musa Dağı´nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır. Çıkan çatışmada bir güvenlik görevlimiz omzundan yaralanmıştır. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam etmektedir."
"ASKERİMİZ OMZUNDAN YARALI"
Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, AA muhabirine "Şu anda yaralı bir askerimiz var. Askerimiz omuzundan hafif yaralı. " dedi.
Çelik, Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahlik Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.
Kendisinin de bölgede olduğunu belirten Çelik, olayda bir askerin omzundan hafif şekilde yaralandığını kaydetti.
Saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyonun başlatıldığı olayla ilgili Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahil yolu, polis ekiplerince trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.
Bölgede ambulansların da bekletildiği gözlendi.
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