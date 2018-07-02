Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde dün kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürüyor. Ufuk Tatar'ın en son görüldüğü bölgedeki su kaynağı çevresi ile mahalle genelinde arama yapan komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerine yöre halkı da destek veriyor.

Ufuk'un son görüldüğü yer ve çevresinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Ufuk'un ikizi Uğur da bölgeye getirildi. Jandarma ekipleri, arama faaliyetlerinde yer alan iz takip köpeğinin hassasiyetinin artması amacıyla Ufuk'a benzerliği nedeniyle Uğur'dan yararlanıyor.

Uğur Tatar'ın iz takip köpeği "Eyvah" ile vakit geçirmesine imkan sağlayan ekipler, bu sayede aranan çocuğun davranış ve yürüyüş şekilleri hakkında da bilgi ediniyor.

Baba Muhammet Tatar, oğlu Ufuk'un çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu belirterek, sağlıklı olarak bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

CAMİLERDE ANONS YAPILIYOR

Hatay´ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinden amcasıyla birlikte içme suyu almaya gidip kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar'ı bulmak için arama çalışmaları aralıksız olarak devam etti. Ufuk'un evine gelen Cumhuriyet savcısı ise kayıp çocuğun ailesiyle görüştü. Daha sonra tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde ise Ufuk'un kayboyduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edildi. Küçük çocuğu gören vatandaşların ise jandarma ekiplerine haber vermesi söylendi.

Tatar'ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürdü.

LEYLA'DAN ACI HABER GELDİ

Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Leyla Aydemir'in cansız bedeni Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde bulundu. Acı haber, herkesi yasa boğdu.