Edinilen bilgiye göre, İskenderun’dan Antakya istikametine giden Zeynep T. (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce refüje daha sonra trafik levhasına çarparak ikiye bölündü. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar koşarken, olay yerine 112 acil servis ekipleri çağrıldı.

İHA'nın haberine göre, emniyet ekipleri kaza yerinde tedbir alırken, yaralı olan otomobil sürücüsü Zeynep T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun’da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alındığı öğrenilen Timurtaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen otomobilin parçaları ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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