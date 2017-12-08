Etrafı tel ihatayla çevrili olan Hatay Dağ Ceylanı Yetiştirme Merkezi'nde alanı ve çevresini 7/24 izlemek için kurulan kameralara takılan çizgili sırtlan, bu bölgede leş yerken görüntülenerek türünün varlığını sürdürdüğünü herkese gösterdi. Belgesel tadındaki görüntülerde çizgili sırtlanların oldukça sağlıklı oldukları ve çift olarak alanda hayat mücadelesi verdikleri görülüyor.

SIRTLANLAR 15 YIL YAŞAYABİLİYOR

Diğer yırtıcıların avladığı hayvanların kalıntılarıyla, hasta, sakat ve zayıf düşmüş hayvanlarla, böcekler ve yakalayabildiği küçük memelilerle, kavun, karpuz ve üzüm gibi meyveler ile bazı sebzeler ve yabani yemişlerle beslenebilen çizgili sırtlanlar, çok aç kaldığı ve yiyecek bulamadığı zamanlarda evcil hayvanlara da saldırabiliyor. Çizgili sırtlanlar yaklaşık 15 yıl yaşayabiliyor.

KORUMA ÇALIŞMALARI TÜRLERİN GELECEĞE İNTİKALİ ADINA BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYOR

Bakanlık olarak türün hayat alanlarını ve besin kaynaklarını koruyarak, popülasyonunu artırmak maksadıyla 2005 yılında Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan ettiklerinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise "Alanda çizgili sırtlanları korumaya yönelik av koruma faaliyetlerini ve tür koruma çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Yaban hayatı geliştirme sahasında bulunan yaşlı kalker ve kumtaşından oluşan kayalıklardaki mağaraların çizgili sırtlanın barınmasına imkan verecek oldukça elverişli yerler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Görüntülere de yansıdığı gibi tür korumaya yönelik olarak yürüttüğümüz çalışmalarımız başarıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar biyolojik çeşitliliği korumak ve türlerin geleceğe intikali sağlamak adına büyük bir önem taşıyor" diye konuştu.

SIRTLANLARI ÖLDÜRMENİN CEZASI 14 BİN LİRA

Nesli tehlike altında olan bu türlere karşı vatandaşların daha duyarlı olmasını isteyen ve uyaran Prof. Dr. Eroğlu "Çizgili sırtlana zarar vermenin ve onu öldürmenin cezasının14 bin lira olduğunu da sözlerine ekledi.

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