Alınan bilgiye göre, okulda özel bir şirket tarafından verilen sabah kahvaltısının ardından mide bulantısı şikayetlerinin artması üzerine 23 öğrenci ve 10 öğretmen ve 4 görevli hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; hastanede tedavileri yapılan ve sağlık durumları iyi olan 33 öğrenci, öğretmen ve görevliler daha sonra taburcu edildiği kaydedildi.

2 öğretmen ve 2 öğrencinin tedavileri sürdüğü öğrenildi.

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