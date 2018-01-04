Hatay Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği uğrunda canlarını vererek şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlere minnet ve şükran borçlu olunduğu belirtildi.
Devletin maddi ve manevi anlamda bütün imkanları ile şehitlerin emaneti olan ailelerinin daima yanında olunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken 9 Temmuz 2017 tarihinde İskenderun eski yolu üzerinde bulunan uygulama noktasına, PKK/PYD bölücü terör örgütü mensuplarının yaptığı hain saldırı sonucu polis memuru Hayrettin Mennan, polis memuru Bayram Bozdoğan şehit olmuştu. İl Jandarma Komutanlığında görevli iken Amanoslar kırsalında PKK/PYD bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında farklı tarihlerde Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan, Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz ve Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin şehit düşmüşlerdi. Hatay halkı olarak minnet ve şükran duygularımızın bir ifadesi olması, manevi olduğu kadar maddi olarak da şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek maksadıyla Hatay Valiliği olarak ilimiz genelinde bir yardım kampanyası düzenlenmiştir."
Açıklamaya göre, şehitlerin geride kalan ailelerine destek olmak isteyen vatandaşların 26 Mart tarihine kadar bağış yapabilecekleri banka hesabı şöyle:
"T.Vakıflar Bankası Antakya Şubesi (S00120)
Hesap Adı : Hatay Valiliği Şehit Ailelerine Yardım Kampanyası
Hesap No : 00158007306731902
Iban No : TR19 0001 5001 5800 7306 7319 02"
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