Hatay'da sokakta bulunan yavru kedinin kalbi sağda çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde karton kutu içerisinde sokakta bulunan yavru kedi, vakit geçirmeden veteriner hekime götürüldü. Yavru sokak kedisi veteriner hekim tarafından klinikte tedaviye alındı.
İHA'nın haberine göre, Veteriner Hekim Erdem Ürer, yavru kediyi kendilerine Hatay Doğa ve Yaşam Derneği'nden Sinem Karaahmetli'nin getirdiğini söyledi. Yapılan tetkikler sonucunda yavru kedinin kalbinin sağ tarafta attığını belirlediklerini vurgulayan Ürer, "İlk bize videosu geldi. Normal bir viral hastalık düşündüm. Görmekte fayda var deyip muayene etmeye çağırdım. İlk muayenemizde kalbinin sağ tarafta olduğunu tespit ettik. Muayenemizi tekrarladık. Normalde olması gereken kostalar arasında 5-7 kosta arasında sol tarafında yalnız bu miniğin kalbi sağ tarafında atıyor. Bunun insanlarda görülme olasılığı onbinde birdir. Hayvanlarda bu çok bilinmiyor. Daha sonra baktığımız vakalarda bir yada iki tane rastlayabildik" dedi.
"OLAĞAN ÜSTÜ BİR DURUM"
Kedinin yavru olması nedeniyle hayatta olduğunu belirten Ürer, "Önümüz için ne kadar yaşayabilir ya da ömrü ne kadar olur çok bir şey diyemiyoruz. Ayrıca sadece kalp ile ilgili değil bu çeşitli tetkiklerde çıkacaktır. Belki de bütün iç organlarının yerleri farklı yerlerde anatomik olarak. Yani olağan üstü bir durum şuan bizim için. Daha önce böyle bir vaka baktığımda Türkiye'de yok, yani bizim araştırdığımızda. Yada detaylı bildirilen şuan yok. Ama belki üniversitedeki hocalarımız görmüş olabilirler. Ama Türkiye'de şuan iki tane gibi gözüküyor" dedi.
Erdem Ürer, küçük dostlara ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını ve kendilerinin de onları çok sevdiklerini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.