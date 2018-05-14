Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karın ağrısı sebebiyle Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne başvuran 47 yaşındaki Suna Vural, tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre; Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Onur Zambak tarafından muayene edilen, tetkik ve tahlilleri yapılan hastanın karnında kitle olduğu belirlendi.

Ameliyata alınan V.'nin karnından 2 saat süren ameliyatın ardından 4,5 kiloluk kitle çıkarıldı.

Dr. Zambak, yaptığı açıklamada ameliyata aldıkları hastanın karnındaki kitlenin başarıyla alındığını belirtti.

"BİRAZ DİKKAT EDİLSEYDİ ÇOK RAHAT FARKINA VARILABİLİRDİ"

Çevre organlara yapışık, damar kökenli olan kitleyi almakta biraz zorlandıklarını aktaran Zambak, hastanın farkına varmaması nedeniyle zamanla büyüyen kitlenin tamamen aşağıya doğru batın bölgesini doldurmasının ilginç bir durum olduğunu kaydetti.

Başarılı bir ameliyatla hastanın karnındaki kitlenin temizlendiğini belirten Zanbak,"Biraz dikkat edilseydi ya da hasta kendi karnını biraz yoklasaydı çok rahat farkına varabilirdi. Hatta çevresindekiler farkına varıp 'neden karnın bu kadar büyüyor' demişler. Hastamız bunu önemsememiş. Ani bir karın ağrısıyla hastanemizin dahiliye polikliniğine başvurmuş ve kitlenin tespiti yapılarak hızlı bir şekilde ameliyatını yaptık" ifadelerini kullandı.

Hastanın bir süre daha hastanede takibinin yapılacağı bildirildi.

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