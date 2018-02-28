Hatay'da terör operasyonu

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, genelkurmay başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hatay'ın Hassa ilçesinde, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda bir terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, bir kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası, iki roketatar sevk fişeği, bir termal görüş el dürbünü ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise icra edilen arazi aramasında araziye gizlenmiş 10 kg amonyum nitrat ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

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