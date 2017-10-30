Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya, Erzin ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve örgüte eleman kazandırdığı ve sınırdan yasa dışı geçişler yaptığı belirlenen 5'i Suriyeli 6 zanlı gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.