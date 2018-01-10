Hatay'da İskenderun ilçesinde TIR'ın altında kalan kadın, sıkıştığı yerden vinç yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.



AA'nın haberine göre, İskenderun-Adana karayolu Deniz Alayı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Nur Hayat İşçi'ye, Erkan O. yönetimindeki TIR çarptı. Çarpma anında durumu fark eden sürücü aracı durdursa da düşen kadın TIR'ın altında sıkıştı.





Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaşlı kadını sıkıştığı yerden çıkaramayınca vinç çağrıldı. Vincin kaldırdığı TIR'ın altından kurtarılan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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