Hatay'da TIR, tarım işçilerini taşıyan midibüse çarptı

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile TIR çarpıştı. Kazada, 19 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, D-817 Karayolunda bu sabah erken saatte meydana geldi. İskenderun İlçesi yönüne giden A.M. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan midibüse, Yeniyurt Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada Dörtyol İlçesi yönünden gelen TIR çarptı. Kazada TIR, yolda duran 2 kamyona daha çarparak durabilirken, midibüste bulunan tarım işçilerinden 19'u yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 19 yaralı tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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