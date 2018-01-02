Hatay'da 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Topraktutan Karakolu sorumluluk sahalarında yaptıkları kontrolde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girenleri fark etti.

Güvenlik birimlerince yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere karakola götürüldü.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SİTESİNDEN AÇIKLAMA: "BİN 632 KİŞİ YAKALANDI"

Güvenlik güçleri tarafından sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bin 632 kişi yakalandı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde dünkü "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.

Yeni yılın ilk gününde, Suriye'den bin 556, Yunanistan'dan 5, İran'dan ise 2 kişi Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince yakalandı. Türkiye'den yasa dışı yollarla sınır ötesine geçmeye çalışan 64 kişi Yunanistan, 5 kişi de Suriye hudut bölgesinde gözaltına alındı.

İran sınırında ayrıca 12 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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