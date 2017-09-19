Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde düzenlenen operasyona, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden 200 polis katıldı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda, mahalledeki evler tek tek arandı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.G. (37), 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan E.G. (21) ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.B. (21) gözaltına alındı.

H.G'nin evinde 230 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 33 av tüfeği fişeği ele geçirildi.