İHA'nın haberine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde bir kişi kanadından yaralı tavuğu veteriner bulamadığı için devlet hastanesine götürdü. Burada hastaneye alınmayan tavuk için doktorlar ve hemşireler, "Biz burada hayvana bakamayız, burası insanlara bakıyor" diyerek tavuğu getiren kişiye uyarı yaptı.

"HAYVANA MÜDAHALE ETMEK SEVAP"

Tavuğu getiren kişi ise uyarılara karşı, 'Ben ilkokulu 10 senede bitirdim, benden akıllısınız diye buraya getirdim tavuğu. Hayvana müdahale etmek sevap. Hiç mi vicdanınız yok. Benim için değil hayvan için yardımda bulunun. Veteriner bulamadım. Verin adres gideyim. Hayvanlar değerli ya, insanlar değil. Bir hayvan getiriyoruz iyilik yapmıyorsunuz. Madem doktorsun iyilik yap. Boşuna okumuşsun" dedi.

ÇOK İZLENENLER ARASINA GİRDİ

Bu anların cep telefonu kamerası ile kaydedilip sosyal medyadan paylaşılması sonucu binlerce kişi tarafından görüntüler izlendi.