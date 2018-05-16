Hatay'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının ilk gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının ilk orucunu tutan Hataylılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Hatay'da iftar vakti ne zaman? Hatay'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Hatay iftar vakti ve Hatay imsakiyesi...

HATAY'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (16 MAYIS ÇARŞAMBA)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in ilk gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba günü Hatay'da iftar vakti saat 19:42 olarak görülüyor.

HATAY SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018 (17 MAYIS PERŞEMBE)

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Hatay’da sahur vakti (imsak) 03:46 olarak görülüyor. Hatay’da saat 03:46’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:47 05:22 12:38 16:24 19:42 21:10 2 17.05.2018 Perşembe 03:46 05:21 12:38 16:24 19:43 21:11 3 18.05.2018 Cuma 03:45 05:20 12:38 16:24 19:43 21:12 4 19.05.2018 Cumartesi 03:44 05:19 12:38 16:25 19:44 21:13 5 20.05.2018 Pazar 03:43 05:19 12:38 16:25 19:45 21:14 6 21.05.2018 Pazartesi 03:42 05:18 12:38 16:25 19:46 21:15 7 22.05.2018 Salı 03:41 05:17 12:38 16:25 19:47 21:17 8 23.05.2018 Çarşamba 03:40 05:17 12:38 16:25 19:47 21:18 9 24.05.2018 Perşembe 03:39 05:16 12:38 16:25 19:48 21:19 10 25.05.2018 Cuma 03:38 05:16 12:38 16:26 19:49 21:20 11 26.05.2018 Cumartesi 03:37 05:15 12:38 16:26 19:50 21:21 12 27.05.2018 Pazar 03:36 05:15 12:39 16:26 19:50 21:22 13 28.05.2018 Pazartesi 03:35 05:14 12:39 16:26 19:51 21:23 14 29.05.2018 Salı 03:35 05:14 12:39 16:26 19:52 21:24 15 30.05.2018 Çarşamba 03:34 05:13 12:39 16:27 19:52 21:25 16 31.05.2018 Perşembe 03:33 05:13 12:39 16:27 19:53 21:26 17 01.06.2018 Cuma 03:33 05:13 12:39 16:27 19:54 21:27 18 02.06.2018 Cumartesi 03:32 05:12 12:39 16:27 19:54 21:28 19 03.06.2018 Pazar 03:31 05:12 12:39 16:27 19:55 21:28 20 04.06.2018 Pazartesi 03:31 05:12 12:40 16:28 19:56 21:29 21 05.06.2018 Salı 03:30 05:11 12:40 16:28 19:56 21:30 22 06.06.2018 Çarşamba 03:30 05:11 12:40 16:28 19:57 21:31 23 07.06.2018 Perşembe 03:29 05:11 12:40 16:28 19:57 21:32 24 08.06.2018 Cuma 03:29 05:11 12:40 16:29 19:58 21:32 25 09.06.2018 Cumartesi 03:29 05:11 12:41 16:29 19:58 21:33 26 10.06.2018 Pazar 03:28 05:11 12:41 16:29 19:59 21:34 27 11.06.2018 Pazartesi 03:28 05:11 12:41 16:29 19:59 21:34 28 12.06.2018 Salı 03:28 05:11 12:41 16:29 20:00 21:35 29 13.06.2018 Çarşamba 03:28 05:11 12:41 16:30 20:00 21:36 30 14.06.2018 Perşembe 03:28 05:11 12:42 16:30 20:01 21:36

ANADOLU'NUN İLK CAMİSİNDE TERAVİH NAMAZI KILINDI

Anadolu'nun ilk camisi olan Hatay Habib-i Neccar Camisi’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Anadolu'nun ilk camisi olan Hatay Habib-i Neccar Camisinde Ramazan Ay'ının ilk teravih namazı kılındı. Hatay'da 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Hz. İsa'nın iki havarisi olan Yahya ve Yunus ile Habibi-i Neccar'ın mezarlarını bulunan tarihi camide teravih namazını farklı bir mekanda kılmak isteyenlere ev sahipliği yaptı.

Teravih namazı öncesi Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu yaptığı açıklamada, Habib-i Neccar Hazretleri, İsa aleyhisselama iman eden bir insan olduğunu ifade ederek, "Biz, İsa aleyhisselama iman eden, inancı uğrunda şehit olan bir zatın adını kendi camimize vermişiz. Böylece, Habib-i Neccar hazretleri de Antakya’mızda birliğin, beraberliğin, sevginin, hoşgörünün sembolü olmuştur" dedi.

Müftü Kavillioğlu, ayrıca İsrail'in Filistin’e yaptığını saldırıyı kınadığını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İlyas Serenli tarafından hadisi şeriflerden bölümler okunarak ramazan ayı hakkında vaaz verildi. Vatandaş ilk teravih namazını kılarak dua etti.

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