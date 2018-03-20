Suriye'de Esad rejiminin kontrol ettiği bir bölgeden atıldığı tespit edilen füze, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır karakolu yakınındaki boş araziye düştü.

AA'nın aktardığına göre, dün saat 23.00 sıralarında rejim bölgesinden atılan bir füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti.

Füzenin düşüşü esnasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu.

BİR ASKER HAFİF YARALANDI

Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi. Askeri uzmanlar, füzenin tipinin tespiti için çalışma yürüttükleri belirtti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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