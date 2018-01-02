Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç örgütüne yönelik 27 Aralık'ta 2 kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına 20 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

"Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, küçük yaşta erkek çocuğuna cinsel saldırı, cinsel saldırıya teşebbüs, konut dokunulmazlığını ihlal etme, ikametten hırsızlık, gümrük kaçakçılığı, yağmaya teşebbüs, kesici aletle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken, 2'si kadın 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda zanlıların ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 3 şarjör, 30 mermi, 2 pompalı tüfek, 8 av tüfeği fişeği, bir kuru sıkı tabanca ve 44 fişek, 1 çelik yelek ve 13 cep telefonu ele geçirilmişti.

PİŞKİNLİĞİN BU KADARI

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden biri kendisine soru yönelten gazetecilere pişkin bir şekilde, "Çek baba alem delikanlı görsün" dedi.

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